Calcio: Carnevali, 'Frattesi può andare in grande club ma vanno accontentate richieste Sassuolo'

Calcio: Carnevali, 'Frattesi può andare in grande club ma vanno a...

Calcio: Carnevali, 'Frattesi può andare in grande club ma vanno a...

Calcio: Carnevali, 'Frattesi può andare in grande club ma vanno a...

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - “Frattesi è un ragazzo che ha fatto un suo percorso andando a giocare anche in categorie inferiori. E’ con noi da un po’ di anni, quest’anno si sta esprimendo bene e ha un grande potenziale. Sta aspettando una chiamata dalla Roma? Beh io l&...

Roma, 1 dic.

– (Adnkronos) – “Frattesi è un ragazzo che ha fatto un suo percorso andando a giocare anche in categorie inferiori. E’ con noi da un po’ di anni, quest’anno si sta esprimendo bene e ha un grande potenziale. Sta aspettando una chiamata dalla Roma? Beh io l’aspetto non solo dalla Roma, ma anche da altre società. E’ un giocatore a cui vorremmo dare la possibilità di andare in un grande club ma solo se saranno soddisfatte le nostre richieste".

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si esprime così in merito a Davide Frattesi, 23enne centrocampista neroverde ambita da diversi top club in Italia e all'estero.

"Lui sa che deve crescere un po’ di più, fare qualcosa in più, sono convinto che nella seconda metà di stagione consacrerà le sue caratteristiche -aggiunge Carnevali a 'Radio Sportiva'-. Nel periodo estivo vedremo che tipo di possibilità ci sono. Qualche offerta c’è già stata, anche se non direttamente dalla Roma, ma dall’estero, ma credo che a gennaio difficilmente cederemo i nostri giovani più importanti”.