Roma, 16 set. – (Adnkronos) – La Roma batte 5-1 il Cska Sofia in un match valido per la prima giornata del gruppo C di Conference League, disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio dei bulgari con Carey al 10', replicano Pellegrini con una doppietta al 25' e al 62', El Shaarawy al 38', Mancini all'82' e Abraham all'84'.

Ospiti in dieci dall'80' per l'espulsione di Wildschut per doppia ammonizione.