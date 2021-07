Calcio: Dal Pino, 'lontani da obiettivo di avere stadi pieni senza limitazioni con green pass'

Roma, 27 lug. – (Adnkronos) – "Siamo ancora lontani dall'obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass. Il dialogo con Cts e Governo è costante perché riteniamo i vincoli attuali troppo penalizzanti per il nostro sport, che si svolge in ambienti all'aperto e con tifosi verificati al loro ingresso".

Così il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, all'uscita dal Consiglio Federale. "Vediamo incongruenze rispetto ad altre situazioni, visto che il green pass rappresenta il lasciapassare continueremo a chiedere che garantisca l'accesso incondizionato", aggiunge Dal Pino.