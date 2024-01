Calcio: De Siervo, 'nuova formula supercoppa funziona, squadre lo hanno capito'

Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – "E' un bell'esperimento, possiamo presentare le migliori quattro squadre della stagione scorsa. E' una modalità più varia che garantisce due belle semifinali. La formula sta prendendo piede, funziona, squadre, presidenti e allenatori hanno capito. Il livello delle strutture è buono, è un mercato nuovo che si sta aprendo, abbaio l'obbligo di cercare tifosi da tutto il mondo". Lo dice l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, al microfono di Sport Mediaset, a pochi minuti dalla prima semifinale della Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina a Riad. "Il calcio italiano è un punto di riferimento, ha saputo riaffermare se stesso. Siamo molto più interessanti di altri campionati che hanno sempre le stesse squadre al vertice, è un mercato che cresce ed ha come obiettivo il mondiale del 2034. Questo mese si disputa anche la Supercoppa spagnola, oltre alla sfida tra Messi e Ronaldo per far capire come il calcio si stia sviluppando ogni settimana qui in Arabia", aggiunge De Siervo.