Calcio: Europa League, Roma verso gli ottavi, all'Olimpico quote giallorosse contro Feyenoord

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – La prima volta europea di De Rossi da allenatore della Roma ha convinto tifosi, addetti ai lavori e bookie. L’1-1 strappato in Olanda ha spostato l’ago della bilancia in ottica passaggio del turno: una settimana fa entrambe le squadre si giocavano agli ottavi di Europa League a 1,85, mentre ora, alla vigilia della gara di ritorno, la quota dei giallorossi è scesa a 1,50 su Planetwin365, contro il 2,36 del Feyenoord. Giallorossi avanti anche per la vittoria nei novanta minuti, proposta a 2,10 su William Hill, mentre i segni «X» e «2» sono in lavagna a 3,40.

Si prevede una gara da Goal, come all’andata e come nei due precedenti all’Olimpico, il 2-1 dello scorso anno (4-1 dopo i supplementari) e l’1-1 del 2015: l’ipotesi è offerta a 1,60 per il match di domani, mentre il No Goal vale 2,09. Più equilibrio tra Over e Under, proposti rispettivamente a 1,80 e 1,90. Il bis di Romelu Lukaku dopo il colpo di testa vincente al De Kuip si gioca a 2,25, quota che sale a 3 per Paulo Dybala, tenuto a riposo contro il Frosinone e voglioso di ripetere la grande prestazione dello scorso anno in casa contro gli olandesi. Tra i biancorossi tornerà dal primo minuto Santiago Gimenez, anche lui in quota a 3, mentre è dato a 4,50 Igor Paixao, che ha già bucato le mani di Svilar una settimana fa.