Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: "Sono sereno"

(Adnkronos) - Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiest...

(Adnkronos) –

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell’estate dello scorso anno.

Rocchi, ha fatto sapere di essere ‘sereno e di andare avanti’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)