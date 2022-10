Calcio: Ilicic torna al Maribor, 'inizia la seconda parte della mia carriera'

Maribor, 6 ott. – (Adnkronos) – L'addio all'Atalanta dopo cinque stagioni al termine di un periodo a dir poco travagliato (specie negli ultimi due anni), il timore di non vederlo più su un campo di calcio. Josip Ilicic è tornato, riparte dal club che lo ha fatto conoscere al calcio europeo.

Il Maribor è casa sua come egli stesso ammette nella conferenza stampa di presentazione: "Avevo bisogno di tornare a casa, ho fatto il pieno di paesi stranieri – le parole dello sloveno -. Questo è un giorno speciale per me. Una persona gioca a calcio per vivere queste emozioni, ecco perché sono tornato. Senza questo club non avrei avuto una carriera del genere e non è ancora finita: questa è solo la seconda parte della mia carriera".

Ilicic è apparso decisamente motivato: "Le mie condizioni mentali e fisiche? È difficile rispondere, non so dire quando sarò al meglio – ha spiegato -. Sapevo che c'era un solo club in cui sarei tornato in Slovenia, ed era il Maribor. Per quanto riguarda la forma fisica, credo e spero di riprendere il ritmo giusto il prima possibile. Ho bisogno del mio tempo. Inizierò da zero qui. Ora qui sono un nuovo giocatore che vuole ottenere qualcosa, un po' come ho iniziato 12 anni fa.

Tornare nella nazionale slovena? Se sarò in grado, se avranno bisogno di me… Sono sempre aperto a tutto, mi piace essere d'aiuto". Ilicic torna al Maribor 12 anni dopo, con il club sloveno aveva disputato 12 partite prima di essere notato e ingaggiato dal Palermo dell'allora presidente Maurizio Zamparini.