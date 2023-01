Calcio: inchiesta vendita Milan, esposto 'danno per oltre 100 mln euro...

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Una perdita di garanzia sul finanziamento per oltre 100 milioni di euro". E' il danno che Blue Skye, ex socio di minoranza del Milan, lamenterebbe nell'esposto inviato alla procura di Milano per accendere un faro sulla vendita del club rossonero da ...