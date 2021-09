Calcio: Inter, contro il Bologna Correa e Lautaro tandem d'attacco

Milano, 18 set. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter e Bologna, in campo alle 18 in uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. Inzaghi lascia in panchina Dzeko e punta sul tandem d'attacco tutto argentino Correa-Lautaro Martinez.

Sugli esterni Dumfries e Dimarco. Per Mihajlovic Skov Olsen, Soriano e Sansone alle spalle di Arnautovic. Questi gli 11 iniziali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Correa, Lautaro. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic