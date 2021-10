Calcio: Inzaghi, 'migliori 60′ dell’anno, persa la testa dopo il secondo gol'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo fatto la miglior partita per i primi 60 minuti, sicuramente una squadra come la nostra poteva gestire meglio. Potevamo fare il secondo, poi abbiamo preso un gol da calcio d’angolo che non possiamo concedere. La Lazio è una squadra di qualità ed è venuta fuori, abbiamo preso un secondo gol un po’ strano e poi abbiamo perso la testa.

Il terzo gol preso in quel modo non va bene. Ci prendiamo la prestazione e non il risultato, è una battuta d’arresto che non ci voleva per la nostra classifica". Sono le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Dazn dopo il ko con la Lazio all'Olimpico.

"L’arbitro in queste situazioni può anche fermare il gioco, ma una squadra come la nostra giocando come abbiamo fatto deve portare a casa un altro risultato.

Noi nel primo tempo abbiamo messo fuori il pallone. La sorte e la sfortuna hanno voluto che prendessimo gol in quella posizione in cui avevamo un giocatore a terra", ha aggiunto Inzaghi.