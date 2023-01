Calcio: Inzaghi, 'Skriniar via subito? Chiedete a Marotta e Ausilio'

Calcio: Inzaghi, 'Skriniar via subito? Chiedete a Marotta e Ausilio'

– (Adnkronos) – "È una domanda da fare a Marotta e Ausilio. Sono sempre con noi, sono sempre sul pezzo. Io quello che posso dire l'ho detto in interviste precedenti: Milan è un grandissimo professionista e si allena sempre al massimo. Non posso immaginare cosa succederà, posso solo concentrarmi sul campo". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in merito ad una possibile cessione del difensore Milan Skriniar, promesso sposo del Psg, già nel mercato invernale.