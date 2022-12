Calcio: Juventus, Rabiot tornato alla Continassa

Torino, 29 dic.

– (Adnkronos) – Dopo la doppia seduta di ieri la Juventus si è allenata stamattina alla Continassa. Nel menu del lavoro dei bianconeri, esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra avanzata e poi focus sulla fase difensiva nella propria metà campo e sulle situazioni da palla inattiva. Dopo la delusione per la sconfitta in finale ai mondiali di Qatar 2022 è rientrato alla Continassa Adrien Rabiot. Domani alle 14.30 la Juventus sarà impegnata in amichevole contro lo Standard Liegi all'Allianz Stadium.