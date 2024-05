Droga: Gatti (Dna), 'operatività dei criminali albanesi ramificata in tutta Italia'**

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "In Italia l'operatività delle organizzazioni criminali albanesi si è ormai ramificata in tutto il paese. Le loro scelte di politica criminale sono ispirate a un lucido pragmatismo. Nel Sud Italia, dove le mafie italiane sono profondamente radic...

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) – "In Italia l'operatività delle organizzazioni criminali albanesi si è ormai ramificata in tutto il paese. Le loro scelte di politica criminale sono ispirate a un lucido pragmatismo. Nel Sud Italia, dove le mafie italiane sono profondamente radicate sul territorio, i clan albanesi dialogano e trattano e si muovono come credibili partner commerciali". E' la denuncia del di Giuseppe Gatti, sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel corso del suo intervento al convegno 'Le rotte e le logiche del traffico internazionale di stupefacenti e le evoluzioni della criminalità organizzata transnazionale' in corso al Palazzo di giustizia di Palermo.

"Nel Centro e nel Nord Italia, dove gli scenari sono invece più fluidi e ci sono più spazi di manovra, si punta sempre di più alla conquista violenta del territorio e al controllo monopolistico delle attività illecite- dice ancora il pm antimafia – Il settore che ha dato maggiore impulso al processo espansionistico della criminalità organizzata è quella del narcotraffico internazionale. All'inizio i cartelli albanesi si sono specializzati con la marijuana".