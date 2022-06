Lecce, 22 giu. – (Adnkronos) – Il Lecce neopromosso in Serie A continua a lavorare per costruire la squadra da affidare a Baroni. Dopo l'acquisto già ufficializzato di Ceesay, il prossimo dovrebbe essere quello di Gianluca Frabotta. L'esterno di proprietà della Juventus, l'anno scorso in prestito al Verona, arriverà sabato per svolgere le visite mediche.

Frabotta si trasferirà al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto.