Calcio: Mancini, 'il Napoli merita di vincere lo scudetto'

Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero internazionale, si merita di vincere lo Scudetto e la Champions League chissà, chi è lì in questo momento può arrivare in fondo. Mi aspetto una spinta dai tifosi di Napoli, c...

Firenze, 20 mar. – (Adnkronos) – "Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero internazionale, si merita di vincere lo Scudetto e la Champions League chissà, chi è lì in questo momento può arrivare in fondo. Mi aspetto una spinta dai tifosi di Napoli, come sempre". Lo dice il ct dell'Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano, sul Napoli sempre più vicino allo scudetto. Lo stadio 'Maradona' giovedì sera ospiterà l'esordio degli azzurri nelle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra.