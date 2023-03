Calcio: Mancini, 'non è andata bene ma partiamo in salita e arriviamo in discesa'

Calcio: Mancini, 'non è andata bene ma partiamo in salita e arriv...

Calcio: Mancini, 'non è andata bene ma partiamo in salita e arriv...

Calcio: Mancini, 'non è andata bene ma partiamo in salita e arriv...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Non è stato un bel primo tempo, purtroppo abbiamo concesso qualche disattenzione. Però nel secondo tempo siamo andati molto bene e questo è importante". Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, da Rosario Fiorello a Viva Rai 2, commenta la sconfitta di ieri dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, partita terminata 1 a 2. "Prima o poi avrebbero dovuto vincere gli Inglesi", scherza poi il ct sul successo inglese in Italia che mancava dal '61, spiegando che il 'cazziatone' alla squadra però è "durato poco": "non ho alzato la voce negli spogliatoi, ho detto che ero molto dispiaciuto e un po' incaz… per il primo tempo, ma il secondo è andato bene. Purtroppo abbiamo perso, partiamo in salita ma arriviamo in discesa, c'era poco da arrabbiarsi, ormai era finita", ha aggiunto Mancini che con Fiorello e poi ricordano Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio. "Uno dei momenti più belli di tutta la serata – sottolinea Fiorello – è stato il ricordo del grande Gianluca cui va il nostro pensiero". Quella di ieri a Napoli è stata la prima partita giocata dalla Nazionale dopo la morte dell’ex attaccante e dirigente sportivo e l’Italia gli ha reso omaggio con uno show emozionante di luci e musica. Infine il ct azzurro ha fatto la "formazione dei sogni? Zoff, Gentile, Scirea, Maldini e Cabrini; De Sisti, Pirlo; Riva, Baggio, Rossi e Vialli", ha risposto Mancini.