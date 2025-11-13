Home > Flash news > Calcio: Mancini riparte dal Qatar, è il nuovo allenatore dell'Al ...

Calcio: Mancini riparte dal Qatar, è il nuovo allenatore dell'Al Sadd

Doha, 13 nov. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Lo rende noto il club qatariota con un comunicato ufficiale. Per il sessantenne tecnico marchigiano contratto di due anni e mezzo.