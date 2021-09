Milano, 14 set. – (Adnkronos) – Sandro Tonali non ha preso parte all'allenamento della vigilia. Il 21enne centrocampista del Milan ha qualche linea di febbre e lo staff tecnico non vuole peggiorare la situazione. Tonali partirà regolarmente con il resto della squadra rossonera per Liverpool e non è in dubbio per il debutto di Champions di domani sera ad Anfield Road.