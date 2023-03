Calcio: Moratti, 'aspetterei prima di giudicare male Zhang, ha messo tanti soldi nell'Inter'

Milano, 30 mar. – (Adnkronos) – "La situazione del club rispecchia quella economica internazionale". Lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervenuto sul canale YouTube Inter69, parlando della proprietà nerazzurra targata Zhang: "Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve. Zhang, per quanto mi riguarda, ha messo tanti soldi nell'Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei. Aspetterei prima di giudicarlo male", aggiunge Moratti prima di commentare il possibile ritorno di Antonio Conte in panchina. "Non ho parlato con Marotta, quindi non so dirlo. Se devi vincere un campionato, forse Conte è l'allenatore più adatto".