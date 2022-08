Roma, 18 ago. (Adnkronos) – Sono in corso le visite mediche per Giacomo Raspadori, nuovo acquisto del Napoli. Il 22enne attaccante è arrivato a Villa Stuart, sede romana per le visite mediche di tutti i nuovi acquisti del club partenopeo, alle 18.45 accolto dall'entusiasmo di decine di tifosi azzurri.