Calcio: Nicolato, 'rispetto alle qualificazioni il livello si è alzato, dobbiamo farlo anche noi'

Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - Due partite, due opportunità, le ultime prima della fase finale dell'Europeo, per sperimentare soluzioni e valutare giocatori. La Nazionale Under 21 si è radunata a Roma in vista del doppio impegno di venerdì 24 (ore 18) a Backa Topola contro l...

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – Due partite, due opportunità, le ultime prima della fase finale dell'Europeo, per sperimentare soluzioni e valutare giocatori. La Nazionale Under 21 si è radunata a Roma in vista del doppio impegno di venerdì 24 (ore 18) a Backa Topola contro la Serbia e di lunedì 27 (ore 20) allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria contro l'Ucraina. Dopo l'allenamento del pomeriggio presso il CPO 'Giulio Onesti', la squadra si trasferirà in serata a Fiumicino, da dove domani è prevista la partenza per la Serbia.

"Avremmo voluto preparare meglio queste due partite ma anche in questo caso, come già accaduto durante la stagione, abbiamo molte assenze per infortunio – le parole del tecnico Paolo Nicolato in conferenza stampa -. Dobbiamo però cercare di ottimizzare al meglio questa situazione, anche per provare altri ragazzi. Sarebbe stato più logico e opportuno provare una squadra che ci proiettasse verso l'Europeo, ma non dobbiamo spaventarci e sapere che avremo una squadra che si formerà all'ultimo. Ma magari da queste difficoltà possono nascere occasioni".

Un gruppo, quello scelto da Nicolato, composto da diversi giocatori classe 2002 e 2003 che potranno tornare utili anche nel prossimo biennio. "Dal punto di vista del futuro e del prossimo biennio non può che essere un buon segnale – ha proseguito Nicolato -. La mia intenzione, per queste due partite, è quella di far giocare tutti, anche in virtù delle caratteristiche delle avversarie. La Serbia è una squadra molto giovane, e anche in funzione di questo farò delle scelte; contro l'Ucraina, invece, proporremo una squadra più esperta. Anche questi saranno test contro avversarie forti: solo muovendoci nelle difficoltà possiamo capire i nostri punti forti e quelli deboli. Nelle precedenti amichevoli il ritmo si è alzato moltissimo, e in vista della fase finale dobbiamo farlo anche noi".

Diversi i nomi nuovi nel gruppo che affronterà Serbia e Ucraina: tra questi, il centrocampista Bruno Zapelli ("Ci pare abbia qualità, ovviamente da verificare", spiega Nicolato) e l'attaccante Tommaso Baldanzi. "Giocatore di talento, cosa non scontata – sottolinea Nicolato -. Vede cose che altri non vedono: mi piace perché è dentro la partita, ha uno spirito combattivo, talento e qualità. Bisogna ovviamente vedere quando i livelli si alzano: non è detto che un giocatore buono per la Serie B o Serie A italiana sia buono per il livello internazionale. Ma per il campionato che sta giocando nell'Empoli merita di avere una chance".

Tra i ritorni, rispetto a novembre, quelli di Ricci e Fagioli, che hanno avuto anche esperienze con la Nazionale A: "Stanno facendo bene con i rispettivi club: parliamo di ragazzi che hanno le qualità giuste e possono darci una mano". Intanto vista la convocazione in Nazionale A del portiere Marco Carnesecchi, il ct dell'Under 21 ha convocato Alessandro Sorrentino (Monza). Verificata, inoltre, l'indisponibilità di Andrea Cambiaso (Bologna) e Diego Coppola (Verona), sono stati convocati i difensori Alessandro Zanoli (Sampdoria) e Andrea Carboni (Venezia).