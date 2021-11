Parigi, 29 nov. – (Adnkronos) – L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo non è partito per Parigi, dove stasera ci sarà la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021. Il 36enne portoghese, senza possibilità di vittoria, ha preferito non lasciare l'Inghilterra nonostante sia tra i 30 candidati al prestigioso trofeo.