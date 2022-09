Calcio: Pioli, 'non sono preoccupato dal rinnovo di contratto, ho tante cose da fare al Milan'

Firenze, 22 set. – (Adnkronos) – "Io al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa uno non vorrebbe prendere in considerazione altro. Abbiamo ancora tante cose da fare ma non sono assolutamente preoccupato per il mio contratto né per il mio futuro".

Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli a margine della premiazione della 43/a edizione del Torneo Nereo Rocco. "Stiamo provando a migliorare ancora il nostro livello e credo che stiamo facendo bene ma che le difficoltà in campionato siano evidenti, nel senso che è un campionato molto livellato tra squadre forti che lotteranno fino alla fine e vogliamo rimanere nel gruppo che lotterà fino alla fine", aggiunge il tecnico rossonero.