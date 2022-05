Calcio: Psg, Mbappé vicino al rinnovo

Parigi, 20 mag. – (Adnkronos) – Kylian Mbappé è sempre più vicino alla permanenza al Paris Saint Germain. È cambiato completamente lo scenario sul futuro dell'attaccante francese, in scadenza di contratto con i parigini. Mbappé ha da tempo un accordo verbale con il Real Madrid, ma la grande controffensiva del Psg, secondo quanto riporta Sky Sport, ha sortito l'effetto desiderato.

Il club transalpino ha effettuato un altro, importante, rilancio e il giocatore è sempre più tentato dal dietrofront. Non solo per questioni economiche, ma soprattutto per l'intervento di persone molto legate a lui e alla sua famiglia. Sono ore decisive, ma Mbappé è vicino al rinnovo con il Psg.