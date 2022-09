Calcio: Rocchi, 'gol annullato Juve-Salernitana? Ci stiamo lavorando, non si ripeterà'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Gol annullato in Juventus-Salernitana? Il comunicato aveva l'obbiettivo di fare chiarezza. Venivamo accusati di non aver usato una camera che non avevamo. Il sistema non l'aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini.

Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente si. Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere usate per un altro fine. Se si potrebbe ripetere un caso del genere? Stiamo lavorando e non credo si ripeterà. Ci saranno strumenti in futuro che ci daranno una mano. Guardalinee, non interpellato nuovamente? Dobbiamo migliorare la comunicazione". Lo ha detto il designatore della Can Gianluca Rocchi durante l'incontro con i media in Figc.