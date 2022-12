Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Test amichevole per la Roma. Questa mattina la squadra giallorossa è scesa in campo a Trigoria per un match a porte chiuse contro la Viterbese. La formazione di Mourinho si è imposta per 3-1 grazie alle reti di Pellegrini e Zaniolo nel primo tempo e di Abr...

Roma, 30 dic.

– (Adnkronos) – Test amichevole per la Roma. Questa mattina la squadra giallorossa è scesa in campo a Trigoria per un match a porte chiuse contro la Viterbese. La formazione di Mourinho si è imposta per 3-1 grazie alle reti di Pellegrini e Zaniolo nel primo tempo e di Abraham nella ripresa. Per gli ospiti a segno Volpicelli.