Calcio: Scaroni, 'impossibile ristrutturare San Siro'

Milano, 27 set. – (Adnkronos) – "Tre anni fa abbiamo iniziato questo percorso che guardiamo con ottimismo. Domani inizierà il dibattito pubblico che guardiamo in modo positivo. Ascolteremo quello che uscirà, è vero che è un processo che ci ha fatto perdere un altro anno, ma se riusciremo uscirne in modo positivo sarà un anno guadagnato.

Io vorrei spiegare perché non si può ristrutturare San Siro. Ci sono vari motivi, ma mi limito a dire questo: come facciamo a giocare 50 partite più altre eventi con un mega cantiere in cui ogni sei giorni entrano 50 mila persone? Vi assicuro che questa cosa è impossibile e molto pericolosa". Lo dice Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel corso di una conferenza stampa insieme all'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte per parlare del nuovo stadio che i due club vorrebbero costruire insieme, alla vigilia del dibattito pubblico che si inizierà domani.

"Tutte le ristrutturazioni sono avvenute dove c'era un solo club e dove c'era uno stadio vicino in cui traslocare per un certo periodo. Ogni volta che sento dire perché non ristrutturiamo San Siro penso che chi lo dice o non ha riflettuto fino in fondo oppure non vuole fare niente. Per noi è un'ipotesi impossibile. Quindi o facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte", aggiunge Scaroni.