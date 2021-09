Calcio: Serie A, Lazio-Cagliari 2-2**

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – Lazio e Cagliari pareggiano 2-2 in un match della quarta giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio biancoceleste con Immobile al 45' del primo tempo, rispondono nella ripresa Joao Pedro al 1' e l'ex Keita al 17'; Cataldi al 38' fissa il punteggio sul 2-2 finale.

I sardi terminano in dieci per l'espulsione nel recupero del secondo tempo di Zappa per doppia ammonizione. In classifica i capitolini sono sesti con 7 punti in compagnia di Udinese, Atalanta e Bologna, mentre i rossoblù sono terz'ultimi a quota 2.