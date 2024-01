Calcio: Serie A, l'Inter insegue il primo posto, con la Fiorentina quote da vittoria

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - L’Inter torna dall’Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare i nerazzurri dietro alla Juventus. Gli uomini di Inzaghi sono costretti a vincere per non rischiare di veder fuggire i rivali...

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – L’Inter torna dall’Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare i nerazzurri dietro alla Juventus. Gli uomini di Inzaghi sono costretti a vincere per non rischiare di veder fuggire i rivali, ma sono attesi a una trasferta insidiosa sul campo della Fiorentina, dove strappare una vittoria non sarà scontato: il «2» prevale ugualmente a 1,88 su Goldbet e Betflag, contro i tre punti dei padroni di casa fissati a 4,10. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 3,50. Il Goal è avanti a 1,72, contro il No Goal che paga 2 volte la posta. Perfetto equilibrio, invece, tra Under e Over, proposti entrambi a 1,85. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è l’1-1 a 6,90, seguito dallo 0-1 a 7,120 e dallo 0-2 a 9,60.

Chi non si è mai fermato, nemmeno in Supercoppa, è Lautaro Martinez. L’argentino ha consegnato il trofeo ai nerazzurri, dopo aver cannibalizzato fin qui la classifica marcatori che lo vede nettamente al comando: per lui un altro gol vale 2,25 la posta, con la doppietta fissata a 6,30. Quote favorevoli anche per Marcus Thuram, visto a 2,75. Dall’altra parte torna in campo Nico Gonzalez, pronto a subentrare a gara in corso: un gol alla prima dopo l’infortunio è offerto a 3,50.