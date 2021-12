Calcio: Serie A, Venezia-Lazio 1-3**

Venezia, 22 dic. – (Adnkronos) – La Lazio vince 3-1 a Venezia in un match della 19/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Penzo' del capoluogo veneto. A decidere la partita le reti di Pedro al 3', Acerbi al 48' e Luis Alberto al 95; per i padroni di casa in gol Forte alla mezz'ora.

Gli arancioneroverdi chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Tessmann al 91'. In classifica i biancocelesti agganciano momentaneamente Roma e Fiorentina al sesto posto con 31 punti, mentre i lagunari restano fermi a quota 17 in sedicesima posizione.