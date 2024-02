Calcio: Simeone avvisa l'Atletico, 'l'Inter è tra le 4-5 squadre migliori d'Europa'

Milano, 19 feb. - (Adnkronos) - "Io penso che i nerazzurri siano tra le migliori 4-5 squadre d'Europa in questo momento. Basta vedere quello che stanno facendo in campionato, l'anno scorso in Champions hanno giocato una grandissima finale contro il Manchester City. Non lo dico da ora:...

Milano, 19 feb. – (Adnkronos) – "Io penso che i nerazzurri siano tra le migliori 4-5 squadre d'Europa in questo momento. Basta vedere quello che stanno facendo in campionato, l'anno scorso in Champions hanno giocato una grandissima finale contro il Manchester City. Non lo dico da ora: giocano in maniera concreta, semplice e così vengono le cose migliori: sarà una partita di tanti duelli, chi ne vincerà la maggior parte avrà più possibilità di portare a casa la partita". Così l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter.