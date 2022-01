Barcellona, 19 gen. -(Adnkronos) – Il Barcellona è interessato ad ingaggiare per la prossima stagione Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. Secondo quanto riporta il giornale catalano "El Mundo Deportivo", il club blaugrana sarebbe pronto a formulare un'offerta di contratto ai 2 giocatori qualora non rinnovassero con la società bianconera.