Calcio: Tonali lascia il ritiro della nazionale ma rassicura, 'sto bene, fiero di far parte del gruppo'

– (Adnkronos) – "Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia". Con queste parole condivise sul proprio account Instagram, Sandro Tonali ha voluto tranquillizzare tutti dopo l'uscita in barella – a seguito di un colpo alla testa – in occasione del match contro l'Albania. Lui contro l'Austria non ci sarà. Come fa sapere la Figc nelle prossime ore Tonali farà rientro, in via precauzionale, al Milan. Il centrocampista sta bene, ma necessita di alcuni giorni di riposo per recuperare dal trauma contusivo subito durante il primo tempo di Albania-Italia, giocata mercoledì sera a Tirana.