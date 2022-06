Calcio: Torreira, 'non resto all'Arsenal, voglio giocare in Italia o Spagna'

Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Il futuro di Lucas Torreira è ancora da definire. Il centrocampista uruguaiano dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina è tornato all'Arsenal, ma in un'intervista a El Telegrafo ha dichiarato di voler lasciare il club: "Mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza, ma i miei agenti si stanno occupando del mio futuro.

Non voglio restare all'Arsenal: fin dall'inizio mi hanno detto che non avrei avuto posto, quindi voglio andare via. La mia idea è di andare a giocare in Italia o in Spagna, ma non ci sono possibilità che io resti con i Gunners".

Torreira in un passaggio parla anche della Fiorentina: "La scorsa stagione è stata dura, molto competitiva. Per questo ora mi sto rilassando con la mia famiglia. Sarei rimasto alla Fiorentina, ma non è stato possibile per vari problemi.

Ora stiamo cercando nuove soluzioni". In chiusura il centrocampista ha parlato del Boca Juniors: "Il mio cartellino vale 15 milioni, quindi chiunque mi voglia deve pagare quella cifra. L'interesse del Boca? La vedo difficile per il costo dell'operazione, ma provo tanto affetto per quel club e un giorno mi piacerebbe giocarci".