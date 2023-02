Calcio: Zaccheroni, 'Juventus incupita, per uscire dal tunnel ci vuole tempo'

Roma, 1 feb.

(Adnkronos) – "La Juventus sta cambiando molti giocatori, è alla ricerca anche lei della quadratura, fa qualche partita buona e qualcuna meno: non ha continuità". Lo dice Alberto Zaccheroni all'Adnkronos, intervenendo sulle attuali difficoltà della squadra di Allegri. I 15 punti tolti potrebbero essere uno stimolo a reagire? "Mah, stimoli per reagire se ne trovano sempre. E' che quando le cose vanno male ci si incupisce, si entra in un tunnel e per uscirne ci vuole tempo", ha aggiunto l'ex tecnico bianconero.