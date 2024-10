Siamo in comunicazione con le altre forze di opposizione. La nostra intenzione è di evitare di fare una brutta figura, come accaduto in precedenza con la Rai; questo è ciò a cui aspiriamo. Questa affermazione è stata fatta da Carlo Calenda, il leader di Azione, in prossimità della votazione congiunta del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Ha ricordato quando, il 27 settembre, alcuni partiti di centrosinistra non parteciparono al voto per i consiglieri Rai di nomina parlamentare, mentre altri invece si presentarono. Secondo lui, non è sostenibile continuare a chiudersi in un atteggiamento di distacco – ha proseguito -. Riconosco che ci sono difficoltà, poiché la maggioranza tende a non prestare attenzione, ma è essenziale perseverare. Una volta fatto questo, ci coordineremo con le altre forze di opposizione per cercare di adottare una posizione unità.

