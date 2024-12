Emergenza incendio a Malibu: migliaia di evacuati e danni devastanti in Calif...

Un enorme incendio ha devastato Malibu, distruggendo ettari di terreno e numerose abitazioni: l'emergenza in California

L’incendio, divampato nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, ha già distrutto oltre 3.000 acri di terreno e costretto migliaia di persone ad evacuare. Le fiamme, alimentate dai potenti venti di Santa Ana, continuano a diffondersi rapidamente, devastando diverse aree della città in California.

L’incendio in California e l’ordine di evacuazione

Secondo quanto riportato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles, l’incendio, denominato Franklin, è stato segnalato intorno alle 23 di lunedì 9 dicembre, nei pressi della South Malibu Canyon Road e Station Boundary, appena a sud dell’area di Piuma.

Più di 700 vigili del fuoco sono stati impegnati nell’affrontare l’incendio, che ha già distrutto 3.000 acri di terreno. Altri 300 pompieri sono in arrivo per cercare di contenere le fiamme, che al momento non sono ancora sotto controllo. Sono circa 18mila i residenti attualmente sottoposti a ordini di evacuazione, con oltre 8mila case e altre migliaia di strutture minacciate dalle fiamme.

Anche l’attore 99enne Dick Van Dyke, famoso per i suoi ruoli nei film di Mary Poppins, sarebbe stato costretto ad abbandonare la sua residenza. Lo stesso avrebbe fatto la cantante Cher.

L’incendio in California e i danni sul territorio

L’incendio ha provocato interruzioni dell’energia elettrica e avrebbe costretto gli studenti della Pepperdine University, dove è scoppiato, a rifugiarsi in biblioteca. Le autorità hanno emesso un’allerta rossa a causa delle raffiche di vento che in queste ore potrebbero raggiungere i 130 chilometri orari.

“Ho pensato che fosse troppo luminoso e che diventasse sempre più grande. Sono subito uscito fuori e ho visto che si trattava di un vero e proprio incendio”, ha raccontato a SkyNews Ryan Song, assistente residente nel campus della vicina Pepperdine University.

Nonostante i grandi danni, il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, in una conferenza stampa ha dichiarato che non ci sarebbero morti né feriti.