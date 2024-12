A Vicenza, attorno alle 9.30 di questa mattina, martedì 10 dicembre, un incendio si è sviluppato nel vano lavanderia dell’ospedale San Bortolo, probabilmente a causa del surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici.

Incendio in ospedale a Vicenza

Il fumo, denso e intenso, ha invaso i locali interrati nell’ala nord della struttura, propagandosi poi verso i piani superiori: alcuni reparti sono stati evacuati per precauzione ed è stato disposto a scopo cautelativo l’allontanamento di alcuni pazienti nelle unità di chirurgia, neurochirurgia e oculistica.

È stata necessaria anche l’interruzione dell’attività operatoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, ma la situazione, al momento, sembrerebbe essere sotto controllo. Secondo le prime ricostruzioni, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato data la prontezza delle operazioni di emergenza.

Incendio in ospedale a Vicenza: indagini in corso

L’allarme sarebbe scattato immediatamente grazie al sistema antincendio, insieme alla richiesta di intervento degli operatori sanitari presenti nella struttura. Le forze dell’ordine hanno monitorato le vie di accesso e di uscita dell’ospedale, mentre il personale sanitario ha ricevuto supporto per facilitare le operazioni di evacuazione e assistenza.

Le autorità stanno ora indagando per cercare di comprendere le possibili cause dell’incendio. Dai primi rilievi, l’ipotesi principale sembra essere quella del surriscaldamento di un macchinario, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio.