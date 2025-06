Caltanissetta: turbata libertà incanti e falso ideologico, arrestato sindaco di Resuttano**

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - Con l'accusa di turbata libertà degli incanti e falso ideologico in alcuni appalti i carabinieri hanno arrestato il sindaco di Resuttano (Caltanissetta) Rosario Carapezza. Coinvolti nell’inchiesta anche il capo dell'ufficio tecnico del Comune e al...

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) – Con l'accusa di turbata libertà degli incanti e falso ideologico in alcuni appalti i carabinieri hanno arrestato il sindaco di Resuttano (Caltanissetta) Rosario Carapezza. Coinvolti nell’inchiesta anche il capo dell'ufficio tecnico del Comune e altri due impiegati dello stesso ufficio. Al momento per loro non sono scattate misure di restrizione personale.

Ci sarebbero coinvolti anche alcuni imprenditori e liberi professionisti. Carapezza, che è agli arresti domiciliari, era stato assolto nel 2023 dall’accusa di corruzione elettorale.