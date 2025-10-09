Camera: auguri in aula per la Montaruli, è nato il figlio Zeno Thago

Roma, 9 ott (Adnkronos) – Auguri in aula alla Camera, da parte del presidente Lorenzo Fontana, alla deputata di FdI Augusta Montaruli per la nascita del figlio Zeno Thago. L'annuncio di Fontana è stato salutato da un lungo applauso di tutto l'emiciclo, con la Montaruli che, presente al suo posto, ha ringraziato commossa.
