Camera: Bergamini (Lega), 'ddl chef è provvedimento simbolico e fondamentale'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Il disegno di legge “Maestro dell’arte della cucina italiana" è un provvedimento simbolico e fondamentale per chi si fa ambasciatore del Made in Italy. Esprimiamo voto favorevole perché siamo a fianco degli agricoltori e made in Italy". Così intervenendo in Aula Davide Bergamini (Lega).