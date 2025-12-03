Camera: commissioni Moro e Cooperazione, desecretati oltre 20mila pagine di documenti

Roma, 3 dic (Adnkronos) - Sono oltre 20mila le pagine di documenti desecretati delle commissioni Moro (XVII legislatura) e Cooperazione allo sviluppo (XII legislatura) che a giorni saranno rese accessibili dal sito dell'archivio storico della Camera dei deputati (Portale delle commissioni di in...

Roma, 3 dic (Adnkronos) – Sono oltre 20mila le pagine di documenti desecretati delle commissioni Moro (XVII legislatura) e Cooperazione allo sviluppo (XII legislatura) che a giorni saranno rese accessibili dal sito dell'archivio storico della Camera dei deputati (Portale delle commissioni di inchiestaDocumenti versati all'Archivio storico disponibili online), ad integrazione dei documenti liberi della Commissione Moro già pubblicati.

Lo rende noto la Camera.

Nel dettaglio, le pagine di documenti che oggi l’Ufficio di Presidenza della Camera ha deliberato di rendere accessibili sono circa 18.600 riguardanti la Commissione Moro e 1.800 la Commissione Cooperazione. Questa attività di desecretazione, su impulso del presidente Lorenzo Fontana, è l'esito di un complesso lavoro di interpello degli enti originatori dei documenti, che in massima parte hanno risposto favorevolmente alle richieste di declassificazione degli atti avanzate dalla Camera dei deputati.

In questi mesi, in Ufficio di Presidenza, il vicepresidente Fabio Rampelli, incaricato da Fontana, ha aggiornato, passo passo, sugli sviluppi istruttori.

(Adnkronos) – Quelli che saranno disponibili sono documenti tecnicamente definiti come provenienti da "originatori esterni", che riguardano in particolar modo atti giudiziari, atti di indagine prodotti da autorità ministeriali e forze dell'ordine la cui attività, in particolare, ha riguardato le ricerche sul rapimento e la morte di Aldo Moro ed i relativi accertamenti di responsabilità e, per l’altra Commissione, la gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo.

Altri atti per i quali sono in corso le procedure di declassificazione riguardano i cosiddetti “documenti formati” dalla Commissione Moro costituiti da relazioni dei consulenti e resoconti di audizioni di vari soggetti che erano stati inizialmente secretati, conclude la Camera.