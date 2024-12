Camera: dimissioni Enrico Letta a Odg aula giovedì 19

Roma, 13 dic (Adnkronos) – Giovedì 19 dicembre "saranno iscritte all’ordine del giorno della relativa seduta le dimissioni del deputato Enrico Letta". Lo si legge nel calendario dei lavori settimanali dell'aula della Camera. L'ex presidente del Consiglio, come aveva già annunciato via social, si dedicherà a tempo pieno all'incarico appena ricevuto di decano della School of politics, economics and global affairs all'Ie University di Madrid.

Per Letta, che ha da poco consegnato il rapporto sul futuro del mercato unico europeo su mandato dei vertici Ue, si tratta delle seconde dimissioni da parlamentare. Nel 2015, infatti, lasciò Montecitorio in occasione della nomina alla guida della Scuola di Affari internazionali dell'università di Parigi Sciences Po. In questi anni Letta ha sempre mantenuto la presidenza dell'Istituto Jaques Delors. Al suo posto, alla Camera dei deputati, subentrerà Rosanna Filippin, già senatrice del Pd.