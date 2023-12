Camera: Fontana, 'decreti omnibus? Qui emendabilità molto ridotta'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i decreti omnibus l'emendabilità dei decreti alla Camera è molto ridotta nel senso che per essere dichiarato ammissibile, ogni emendamento deve essere pienamente inerente alla materia del decreto e circa il 30% degli emendament...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda i decreti omnibus l'emendabilità dei decreti alla Camera è molto ridotta nel senso che per essere dichiarato ammissibile, ogni emendamento deve essere pienamente inerente alla materia del decreto e circa il 30% degli emendamenti che vengono presentati alla Camera sono ritenuti inammissibili. C'è un regolamento e una prassi molto stringente e questo favorisce che decreti che arrivano alla Camera non possono essere stravolti". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando la stampa parlamentare.