Camera: in Giunta richiesta insindacabilità per affermazioni Delmastro del 2021

Roma, 23 gen (Adnkronos) – E' arrivata alla Camera lo scorso 15 gennaio, e successivamente è stata assegnata alla Giunta per le autorizzazioni, la "richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68 concernente dichiarazioni espresse dall'onorevole Delmastro Delle Vedove". Lo ha annunciato nell'ultima riunione della Giunta il presidente Enrico Costa, specificando che la richiesta arriva dal Gip presso il Tribunale di Biella e "trae origine da un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico" di Delmastro prendente presso lo stesso Tribunale.

Si tratta del procedimento nato da alcune affermazioni del 2021, contenute in un video diffuso sui social, in cui l'esponente di FdI definiva "capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana" il procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte Quintino Lorelli. Nello specifico, il Gip di Biella aveva disposto l’archiviazione di Delmastro ma la Cassazione aveva accolto il ricorso della Procura.