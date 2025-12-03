Home > Flash news > Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene...

Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene Gori'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, eletta consigliera regionale in Toscana ha optato per questo incarico e si è quindi dimessa per incompatibilità da deputata. Subentra al suo posto Irene Gori.