Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene Gori'

Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, eletta consigliera regionale in Toscana ha optato per questo incarico e si è quindi dimessa per incompatibilità da deputata. Subentra al suo posto Irene Gori. ...