Oggi alle 15 si terrà il question time, trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio, organizzato da Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, fornirà risposte a un’interrogazione riguardante gli interventi normativi destinati a rivedere l’interrogatorio preventivo, in seguito a problematiche sollevate da recenti articoli di stampa (D’Orso – M5S).

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Luca Ciriani, affronterà una domanda rivolta al ministro degli Affari esteri, riguardante le azioni diplomatiche per garantire la sicurezza dei giornalisti italiani all’estero, con un focus particolare sulla situazione dei giornalisti della Rai accusati in Russia (Faraone – IV-C-RE).

Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica

Gilberto Pichetto Fratin, risponderà a diverse interrogazioni. Queste riguardano la conferma del divieto di estrazione mineraria nelle aree protette e nei siti inclusi nella rete Natura 2000, con un’attenzione speciale al Parco del Beigua (Pastorino – Misto-+Europa); le politiche per stimolare un dialogo con gli operatori del gas in relazione alla riorganizzazione del mercato della distribuzione (Ruffino – AZ-PER-RE); e le iniziative nel settore dell’energia rinnovabile, in particolare per quanto riguarda la situazione della Senec di Brindisi (D’Attis – FI-PPE). Infine, si discuterà anche della possibile ripresa della produzione di energia nucleare in Italia (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

Ministro dell’Istruzione e del Merito

Giuseppe Valditara, ha fornito risposte a una serie di interrogazioni riguardanti l’inserimento a ruolo e la stabilizzazione del personale docente e amministrativo nel settore scolastico, avanzate da Piccolotti di AVS. Ha anche affrontato tematiche legate al reclutamento e alla stabilizzazione degli insegnanti, considerando il recente deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea, come sollevato da Manzi di PD-IDP. Inoltre, ha discusso i dati sulle supplenze per l’anno scolastico 2024-2025, oggetto dell’interrogazione di Sasso della Lega.

Ministro dell’Interno

Matteo Piantedosi, ha risposto a domande riguardanti la prevenzione e il contrasto delle violenze dirette verso le forze dell’ordine, in relazione agli incidenti che si sono verificati durante le recenti manifestazioni in sostegno della Palestina, come evidenziato da Foti di FDI.