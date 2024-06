Camera: Zanella (Avs), 'governo sordo a richiami contro decretazione d'urgenza'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Nonostante i richiami, il Governo continua a tirar dritto con la decretazione d’urgenza che non serve più per le reali urgenze ma per tagliare l’iniziativa legislativa del Parlamento. La situazione è ormai gravissima, con dieci provvedimen...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Nonostante i richiami, il Governo continua a tirar dritto con la decretazione d’urgenza che non serve più per le reali urgenze ma per tagliare l’iniziativa legislativa del Parlamento. La situazione è ormai gravissima, con dieci provvedimenti da approvare prima della pausa estiva. Non solo significa che verranno tagliati i tempi per il loro esame ma anche che non ci sarà spazio per le proposte legislative delle opposizioni. E’ così che la destra immagina anche di far funzionare il premierato: diktat e un parlamento-passacarte. Noi ci ribelleremo con i tutti i modi possibili e ci pare che il Paese lo stia già facendo nelle urne”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.