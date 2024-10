Lo scorso maggio, in un colpo di scena sorprendente, Camila Giorgi ha abbandonato il tennis e ha fatto perdere le sue tracce in Italia. Da quel momento, molte testate giornalistiche hanno avanzato diverse ipotesi, che vanno dai problemi fiscali a pignoramenti e conflitti familiari, ma nessuno è riuscito a rintracciare la campionessa. Anche l’associazione mondiale che gestisce il circuito femminile ha tentato di contattarla, trovando però i suoi telefoni disattivati. Camila era in attesa di un’intervista con Silvia Toffanin, ma anche con Mediaset non ha più avuto comunicazioni fino a oggi. Infatti, è riapparsa nell’ultima puntata di Verissimo, dove ha esposto la sua versione dei fatti.

Le spiegazioni di Camila Giorgi

Dopo aver visto l’intervista, nonostante le spiegazioni fornite, sono rimasto con diversi interrogativi. Le risposte ambigue sui vaccini, la questione della casa in affitto e il racconto riguardante il giorno in cui ha deciso di lasciare il tennis, suscitano molte perplessità.

Camila ha esposto il suo punto di vista riguardo alla sua partenza dall’Italia, affermando: “Non ho mai lasciato in fretta, semplicemente mi sono trasferita in America.”

La reazione di Silvia Toffanin

Durante la trasmissione, Silvia Toffanin ha ricordato i fatti accaduti: “Tu eri una campionessa di tennis, ma hai abbandonato tutto all’improvviso. Sei sembrata scomparsa. Nessuno sapeva del tuo ritiro e della tua partenza dall’Italia, lasciando tutti nello stupore.”

L’ex campionessa di tennis ha dichiarato: “Mi dispiace per quanto è stato detto. Sono una persona piuttosto misteriosa. Avevo intenzione di fare un annuncio a Parigi, ma la situazione è emersa solo quando è stata pubblicata la lista dei controlli antidoping. Così i fan hanno cominciato a pensare che fossi scomparsa. Da tempo consideravo di lasciare il tennis, poiché questa vita è davvero intensa. In una mattina di maggio ho deciso di fermarmi. Era una scelta che mi accompagnava da anni, ma quel giorno ho compreso che era giunto il momento di dire addio. Perché ho lasciato l’Italia? Ho sempre viaggiato tra America e Italia. Non si trattava di una fuga. Alla fine, ho scelto di rimanere in America con i miei genitori. Non sono mai scappata”.

Le controversie e i problemi legali

La Toffanin ha pressato la sportiva: “Tuttavia, ci fu un periodo in cui eravamo in contatto per un’intervista e improvvisamente non sei più stata reperibile. […] Il proprietario dell’abitazione in cui eravate ha affermato che non pagavate l’affitto e che avete portato via mobili, tappeti e oggetti”.

A questo punto è stato menzionato un legale: “Assolutamente no! Non ero io. Ci sono state molte situazioni. Era il mio ex legale. Ha creato un bel po’ di complicazioni e io non ne ero a conoscenza fino a quando tutte queste voci non sono emerse. Problemi con il fisco? La mia famiglia non era al corrente della questione; i guai sono derivati da alcune persone che si occupavano di me. Loro avrebbero dovuto risolvere la faccenda fiscale. Invece, non l’hanno fatto e sono saltate fuori molte indiscrezioni, è come se si fosse aperto un vaso di Pandora. La notizia del proprietario mi ha fatto sorridere, la casa era priva di arredi. Che parlino le persone.”