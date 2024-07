La seduta in merito al referendum abrogativo sull'autonomia differenziata avrà luogo l'8 luglio dalle 15.30 alle 18:00.

A quanto pare in queste ultime ore sempre più regioni sono pronte a richiedere un referendum abrogativo per quanto riguarda la discussa autonomia differenziata. A far parte di questa lista troviamo anche la Campania, il cui consiglio regionale ha fatto sapere che discuterà sulla questione nei prossimi giorni.

La Campania pronta a un referendum sull’autonomia differenziata

Il consiglio regionale della Campania ha fatto sapere di essere ormai pronto a votare la richiesta per indire un referendum abrogativo dell’autonomia differenziata. La seduta straordinaria monotematica che si occuperà della questione si terrà l’8 luglio e avrà inizio alle 15:30 e si concluderà intorno alle 18:00. L’ordine del giorno riguarderà esclusivamente la richiesta di indizione di referendum abrogativo.

Una richiesta che è stata portata avanti da diverse forze politiche, tra cui il Partito Democratico, il gruppo De Luca presidente, Azione, Italia Viva e altri partiti. La Campania non è l’unica regione ad aver fatto i primi passi in tal senso, perché anche l’Emilia-Romagna si sta preparando ad indire un referendum abrogativo sull’autonomia differenziata voluto dai capigruppo di maggioranza e Movimento 5 Stelle.

Non è quindi da escludere che nelle prossime ore anche altre regioni annunceranno la volontà di proseguire per una strada simile.